Taremi volta a visar regime iraniano: «Alguns vídeos são inacreditáveis e dolorosos»

Taremi voltou este domingo a desabafar nas redes sociais sobre o que se tem passado no seu Irão natal, onde recentemente uma mulher, Mahsa Amini, foi morta pelas autoridades iranianas por usar o véu islâmico incorretamente. O ponta-de-lança do FC Porto disse não confiar em políticos e não escondeu a profunda tristeza por tudo o que se tem passado no seu país."Não entendo de política e, para ser honesto, não confio em políticos em nenhum lugar do mundo. Como jogador de futebol iraniano que cresceu nesta sociedade, apenas falo com o meu coração. Acredito que a violência não pode ser solução para ninguém. Estes dias, e depois de ver tantas imagens duras, eu odeio muitos dos meus compatriotas", escreveu Taremi na sua conta de Instagram, entendendo quem o tem criticado pela forma como tem abordado publicamente o assunto."Os eventos violentos que vemos em alguns vídeos são inacreditáveis e dolorosos. Como iraniano que ama o seu país, oponho-me a esse comportamento. Especialmente bater em mulheres, que é contra a nossa religião e a nossa cultura. Não há necessidade de escrever que eu sou uma pessoa contra isso. É por isso que nestes dias, vendo e lendo as duras críticas de muitos de vocês, meus caros compatriotas, me fizeram, não me deixa chateado", concluiu.