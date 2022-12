Tarja de parabéns a Pinto da Costa vale multa ao FC Porto

O FC Porto foi multado em 1.020 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa da tarja exibida pela claque 'Coletivo 95' com uma mensagem de parabéns a Pinto da Costa, que celebrou o 85.º aniversário no dia da receção ao Arouca.O motivo da multa, segundo explica o CD da FPF, prende-se com o facto de a tarja exceder a dimensão regulamentar permitida, que se fixa nos 1x1 metros. Além disso também foi exibida fora da ZCAEP afeta a adeptos do FC Porto, que se localiza na bancada oposta, onde ficam normalmente os 'Super Dragões'.O jogo com o Arouca resultou ainda numa outra multa, de 3.185 euros, devido a comportamento incorreto do público, já que foram utilizados artefatos pirotécnicos ao minuto 22 no Topo Sul do estádio.