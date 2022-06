TCA confirma anulação das sanções ao empresário Pedro Pinho

O Tribunal Central Administrativo (TCA) rejeitou o recurso da FPF sobre a anulação das sanções impostas pelo Conselho de Disciplina (CD) ao empresário Pedro Pinho, apurou Record.





O castigo tinha sido levantado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em decisão unânime de março deste ano, depois do agente ter recorrido das conclusões do órgão disciplinar da FPF, que, em dezembro de 2021, o tinha punido com 120 dias de suspensão e uma multa de 3.600 euros. A FPF pode agora recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo (STA), um expediente de cariz já algo limitado, uma vez que a ação só poderá versar sobre eventuais fatores de nulidade e não sobre matéria de facto.De acordo com o acórdão do TCA a queteve acesso, Pedro Pinho não pode ser sanciado disciplinarmente pelo CD pelos factos ocorridos após a partida em questão. "O RDFPF/20 aplica-se a todos os agentes desportivos que, a qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua atividade no âmbito das competições organizadas pela Liga Portugal (art. 3º, nº1). Da definição de agente desportivo para efeitos de aplicação do mesmo Regulamento (art. 4º, nº 1, al. b)) não constam as funções de intermediário desportivo. Logo, atenta a matéria de facto provada, temos que o Demandante, enquanto intermediário desportivo, não estava registado na LPFP na época 2020/2021, nem era considerado como agente desportivo para efeitos de aplicação do Regulamento em causa, designadamente as normas relativas a procedimento e sanções disciplinares. Tal como decidiu o Acórdão recorrido", pode ler-se.De notar que esta terá sido a leitura feita desde logo pela Comissão de Instrutores da Liga, que propôs por duas vezes o arquivamento do processo por inaplicabilidade do regulamento disciplinar das competições profissionais sobre o caso, dado que o agente, na época 2020/21, estava inscrito como intermediário na FPF e não na Liga Portugal, indicação que o CD ignorou, optando por avançar para o castigo.O TCA fez ainda assim questão de tecer considerações sobre a conduta do agente. "Aqui chegados, impõe-se confirmar o juízo do Acórdão recorrido da inaplicabilidade ao Recorrido /Demandante do RDLPFP/20, para efeitos de aplicação das sanções disciplinaresprevistas nos artigos 131º e 174º do mesmo RD. O que não significa que a conduta do Recorrido não seja possível de censura, mas em sede e processos próprios, como terá sucedido com a participação do sucedido ao Departamento de Investigação e Acção Penal", lê-se.Os factos remontam a 28 de abril de 2021, após o final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Já no exterior do recinto, Pedro Pinho foi acusado de agressão a um jornalista, o que suscitou também uma queixa-crime por parte da TVI e do repórter de imagem que chegará em breve à barra dos tribunais.