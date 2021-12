Tendas para testes à Covid-19 junto ao Estádio do Dragão a partir deste domingo

O FC Porto divulgou, esta noite, que estarão abertas a partir de hoje 10 tendas nas imediações do Estádio do Dragão para que os adeptos possam realizar os testes rápidos à Covid-19, tendo em conta que é obrigatória a apresentação de um teste negativo para o acesso ao recinto portista já esta terça-feira, dia da receção ao Atlético Madrid, para a Liga dos Campeões."Estarão a funcionar já este domingo e assim continuarão ao longo dos dias de segunda e terça-feira, data do jogo com o Atlético de Madrid", aponta a nota divulgada pelo FC Porto, onde é recordada a necessidade de apresentar o cartão de cidadão no momento da testagem.As tendas entram em funcionamento às 16 horas deste domingo e estarão abertas até às 20 horas. Na 2.ª feira funcionarão entre as 9 e as 19 horas e na 3.ª feira, dia do jogo com o Atlético, entre as 9 e as 21 horas.Os dragões explicam que estarão duas tendas debaixo do viaduto junto ao estádio, outras duas mais próximas do museu do FC Porto e haverá ainda seis tendas na Alameda do Dragão.