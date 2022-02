«Tenho de trabalhar com ele»: Casemiro e a chamada de Lopetegui que o levou a assinar pelo FC Porto

Casemiro, uma das peças fundamentais no meio-campo do Real Madrid nas últimas temporadas, recordou esta terça-feira em entrevista à revista 'Panenka' a sua passagem pelo FC Porto, na época 2014/15, e como uma chamada telefónica de Julen Lopetegui - na altura treinador dos dragões - acabou por mudar o rumo da sua carreira."Não jogava muito com Ancelotti, devido aos jogadores que havia. Xabi Alonso, um dos meus professores na posição, Khedira, Di María, que jogava por dentro... Estava em plena aprendizagem e lembro-me que não sabia para onde ia. Podia ter ido para o Sevilha e queria muito jogar lá. Fizeram-me uma oferta, estava Unai Emery, no ano em que ganharam a Liga Europa. O Inter também, sempre como cedido, porque Florentino Pérez dizia-me que eu iria acabar por jogar no Real Madrid. E também o FC Porto, que sinceramente não estava nos meus planos. Podia escolher e queria minutos. Então ligou-me Lopetegui, falámos durante 15 minutos sobre o estilo de jogo e juro que ao fim de três pensei: 'tenho de trabalhar com ele'. E o mais bonito é que não me enganei", atirou o internacional brasileiro, mostrando-se agradecido "até hoje" ao treinador espanhol: "O que fez pelo meu crescimento pessoal e profissional foi uma coisa de loucos e agradeço-lhe até hoje por isso."