«The king is coming»: Marcus marcou um golaço à B SAD e foi multado por exibir mensagem

Marcus estreou-se pelo FC Porto B frente à B SAD e com um golaço a inaugurar o marcador. No entanto, foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com multa de 1.785 por ter exibido, no festejo do golo, uma camisola interior com a seguinte mensagem: 'The king is coming'. O que, traduzindo para português, significa 'o rei está a chegar'.Isto foi enquadrado pelas instâncias disciplinares como "uso ilícito de slogans ou de publicidade" por parte do jogador do FC Porto B.Relativamente à equipa principal dos dragões, refira-se que a SAD foi multada em 2.420 euros por comportamento incorreto do público no jogo com o Vizela, essencialmente devido à utilização de artefactos pirotécnicos.