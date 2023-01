Tiago Andrade assinou contrato profissional pelo FC Porto: «Pepê é uma inspiração para mim»

Tiago Andrade é mais um jovem talento que o FC Porto agarra com vista ao futuro. O avançado, de 17 anos, que pertence à equipa sub-19, assinou o primeiro contrato profissional com o clube. Pepê é a sua grande referência na equipa principal dos dragões, mas Tiago Andrade tem mais dois ídolos."O Cristiano Ronaldo, mas como jogo com uma fita no cabelo, o Grealish também é um dos meus principais ídolos. No FC Porto também tenho o Pepê, porque assemelho-lhe ao estilo de jogo dele, é um jogador muito rápido, muito bom tecnicamente, vejo-o como a minha inspiração no FC Porto", referiu o jovem avançado, em declarações aos meios de comunicação do clube."É um momento inesquecível para mim e o concretizar dos objetivos que eu tinha desde que cheguei ao FC Porto. Espero continuar aqui, ganhar muitos títulos e ajudar este clube. O meu sonho é, sem dúvida, chegar à equipa principal do FC Porto e jogar no Estádio do Dragão. Não é só o meu sonho, mas também o de todos os que vestem esta camisola", referiu Tiago Andrade, que na presente época marcou um golo e fez três assistências pela equipa sub-19 do FC Porto.