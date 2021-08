Tiago Matos perto de deixar o FC Porto e de rumar à Polónia

Tiago Matos está perto de deixar o FC Porto. Segundo apurou Record, o defesa da equipa B está perto de se desvincular dos dragões e de acertar com o Radomiak, da Polónia.





O interesse do emblema polaco no jogador não é de agora, mas a proximidade do fecho do mercado acelerou o processo.Tiago Matos não tem sido utilizado na equipa B e esta época não soma qualquer minuto. Por essa razão, a saída é um cenário visto com bons olhos.Formado no FC Porto, clube ao qual chegou em 2010/11, Tiago Matos tem contrato até 2022 e preparava-se para cumprir a 12.ª temporada de dragão ao peito. No currículo leva a conquista da Youth League, a maior prova de clubes a nível europeu no escalão de sub-19.