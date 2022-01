Tiago Pinto: «Sérgio Oliveira? Não posso dizer nada de momento»

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, fez o ponto de situação sobre a janela de transferências do emblema giallorossi, cuja equipa é comandada por José Mourinho."Estamos a conversar com o Arsenal e estamos perto de contratar o Maitland-Niles. Sérgio Oliveira? Não posso dizer mais nada. Não é o momento oportuno para isso", vincou à DAZN o antigo dirigente do Benfica sobre a possível transferência do internacional português do FC Porto para a capital italiana.Tal como Record noticiou , a Roma quer o médio azul e branco e o acordo está próximo de acontecer por empréstimo com opção de compra.