Tiago Sousa já renovou com o FC Porto

Tiago Sousa, jovem avançado do FC Porto, renovou o seu contrato de formação com os dragões por mais dois anos. A notícia foi avançada pela conta de Twitter ‘Olival Youth’ e entretanto confirmada por Record, com o jogador de 16 anos a dar assim mais um passo no processo de formação no clube azul e branco.

Tiago Sousa, que está a pouco mais de um mês de completar 17 anos, é um dos jovens com mais potencial do Olival, tendo apontado 10 golos em 27 jogos pelos sub-17 em 2022/23.

Nos dragões desde tenra idade, o jovem tem a particularidade de ser irmão de Rui Pedro, também ele avançado com passado no Olival. O ponta-de-lança, agora no Olimpija Ljubljana, chegou a atuar na equipa principal, em 2016/17, tendo feito 13 jogos e dois golos.