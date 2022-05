Título do FC Porto motiva escalões de formação: «Mostra-nos que é possível»

Diogo Costa, João Mário, Vitinha, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges são os jogadores da formação do FC Porto que participaram na conquista do 30.º campeonato nacional da história do clube. São oito ao todo, metade deles jogou com regularidade, mas esta lista ainda poderá aumentar sábado, na receção portista ao Estoril para o jogo que encerra a edição 2021/22 da Liga Bwin. De qualquer forma, o sucesso do jogador 'made in' Olival está a servir de motivação para os jogadores dos escalões mais novos dos dragões. Palavra de Diogo Fernandes, guarda-redes dos sub-17."Quando vemos jogadores da formação chegar à equipa A dá-nos outra motivação para trabalhar, mostra-nos que é possível e faz-nos tentar melhorar de dia para dia", afirmou o jogador, em declarações ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença, emitidas esta quarta-feira.Prestes a entrar em ação a defender as redes de Portugal no Campeonato da Europa de sub-17, que se realiza entre 16 de maio e 1 de junho, em Israel, Diogo Fernandes tem, naturalmente, como exemplo número 1 Diogo Costa, que tornou-se esta temporada como guarda-redes titular não só do FC Porto como também da Seleção Nacional."Estou a tentar seguir o mesmo percurso que ele. Há alguma coincidência, como a seleção sub-17, também jogar no FC Porto… E como ele teve sucesso, espero também conseguir", afirmou Diogo Fernandes sobre Diogo Costa, acrescentando que se identifica "muito com ele", apesar de, internacionalmente, ter outra referência."Gosto muito do Ederson, porque é um guarda-redes muito completo, que joga muito bem com os pés e entre os postes também é muito forte", concluiu Diogo Fernandes sobre o guarda-redes do Manchester City que, entre outros, também representou o Benfica.