Toda a equipa ao lado do João

O final do encontro foi marcado por um momento emotivo, com o plantel azul e branco a dispensar o seu carinho a um jovem adepto do FC Porto. João, portador de deficiência, já acompanhou vários encontros do clube na zona de Lisboa e também já teve a oportunidade de assistir a encontros no Dragão. Posou para a fotografia com os seus ídolos e recebeu uma camisola das mãos de Diogo Costa, isto com as claques portistas a cantarem o seu nome.

De notar que, de acordo com os depoimentos recolhidos, a entrada tardia de parte dos adeptos do FC Porto no Jamor deveu-se a problemas com os torniquetes.