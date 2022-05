há 19 min 20:07

Vítor Baía: «Jogadores tiveram um comportamento exemplar»

Vítor Baía: "Foi uma época a todos os níveis notável. Conseguimos o objetivo, com jogadores incríveis, um treinador marcante, dos melhores que existe na Europa neste momento e houve uma simbiose positiva, de união e determinação. Há que desfrutar, os jogadores tiveram um comportamento exemplar. Foi um conjunto de situações que nos levou a ganhar uma estrutura forte, com um presidente que todos conheces, um treinador totalmente adaptado com a nossa cultura, dos melhores do mundo, e com jogadores de altíssima qualidade, que sabe onde estão e sentem o clube. Os miúdos da formação, é importante, quando somos um clube formador e queremos que sintam a confiança no nosso trabalho. Não nos contentamos em ganhar, mas em ganhar sempre. É este o ADN do clube, vamos pensar a partir de amanhã na próxima temporada, construir uma equipa forte e ganhar tudo. Somos uma equipa que só sabe estar assim, vencer. Em, termos de Liga dos Campeões, consolidar o nosso prestigio e qualidade na melhor competição de clubes do mundo."