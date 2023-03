Tomás Esteves abordou a experiência em Itália e a possibilidade de voltar ao FC Porto

Tomás Esteves tem contrato com o FC Porto até 2024, mas nesta altura encontra-se emprestado ao Pisa, da Serie B italiana. As coisas estão a correr de feição ao lateral-direito, que conta com 19 participações na equipa. Uma experiência que Tomás Esteves está a gostar."Acho que me está a fazer muito bem, estou a gostar muito de estar em Itália. Muito honestamente, não esperava que estivesse a gostar tanto de estar lá. Esta época estou a crescer bastante como jogador", garantiu o defesa, não escondendo que gostaria de regressar ao FC Porto no final da época. Tem condições para isso? "Não me cabe a mim responder... acho que sim, mas em junho vê-se isso, agora estou focado na Seleção", concluiu a reflexão.Recorde-se que o Pisa, em caso de subida de divisão tem uma opção de compra obrigatória de 5,5 milhões de euros.