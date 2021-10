Tomás Esteves otimista após cirurgia: «Obstáculos podem abrandar-me mas nunca me vão parar»

Depois de ter sido operado esta quinta-feira ao tornozelo direito, no Hospital de Santa Maria, no Porto, Tomás Esteves recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de otimismo agora que vai iniciar a recuperação. O jovem lateral, de 19 anos, não deverá poder competir nos próximos meses, mas garante que voltará com a mesma vontade de sempre em se afirmar ao mais alto nível.





"Obrigado a todos pelas mensagens e o apoio! A operação correu bem e agora resta-me focar na recuperação! Estes obstáculos podem-me abrandar, mas nunca me vão parar", assegurou Tomás Esteves, finalizando com uma garantia: "O melhor ainda está por vir."De recordar que em causa estava uma lesão sofrida em setembro, ao serviço da Seleção Nacional sub-20, contra a Polónia. De lá para cá, o lateral do FC Porto B não voltou a jogar.