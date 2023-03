Tomás Esteves vê no Pisa "adeptos apaixonados como os do FC Porto"

Ao serviço da seleção sub-21, que esta terça-feira defronta a Noruega, Tomás Esteves foi protagonista de uma entrevista aos meios de comunicação do Pisa, clube italiano ao qual se encontra emprestado pelo FC Porto. Para lá dos temas relacionados com a sua experiência no emblema transalpino, pelo qual "o sonho presente passa por conseguir a promoção à Serie A", a sua ligação aos dragões também acabou por ser abordada. Desde logo à boleia de um comentário ao carinho que tem recebido dos adeptos.





"São muito apaixonados. Como os adeptos do FC Porto, nisso são muito parecidos", referiu, numa conversa exclusiva para associados do Pisa, sendo convidado de seguida a apontar os jogos que, como adepto dos dragões, mais o marcaram: "Sei que vi a minha primeira partida com três anos, no Dragão. Naturalmente não me recordo muito do jogo, do que senti… O jogo do qual me recordo mais, como adepto, foi a vitória por 3-1 sobre a Roma, que nos permitiu seguir em frente na Champions, e também um com o Bayern Munique, em que o FC Porto também venceu por 3-1."Habituado à exigência azul e branca, o que pediria o lateral a si mesmo... se estivesse no lugar dos adeptos do Pisa? Tomás Esteves identificou dois fatores como preponderantes. "Pediria sempre 100 por cento de empenho e que se divertisse em campo. Quando somos crianças jogamos por ter essa paixão e não podemos perdê-la enquanto profissionais", referiu, fazendo um balanço deste período em Itália: "Tem sido uma experiência muito importante. Ano passado joguei pouco, estive muito tempo lesionado e estou contente por ajudar nesta época."O empréstimo de Tomás Esteves é válido até ao final da temporada, com o Pisa a ter uma opção de compra obrigatória de 5,5 M€ em caso de garantir a promoção à Serie A.