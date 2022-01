Tomás Esteves volta aos treinos na equipa B

Tomás Esteves voltou a trabalhar com a equipa B do FC Porto, quatro meses depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo direito, ao serviço dos sub-20 de Portugal. O lateral não mais jogou desde setembro, encetando uma recuperação que o obrigou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.O defesa foi agora integrado nos treinos da formação secundária, que prepara o clássico com a equipa B do Benfica, a contar para a Liga Sabseg.Ainda relativamente à equipa B do FC Porto, os responsáveis azuis e brancos estão perto de acertar a contratação de um reforço de origem nigeriana, no caso, um avançado.