Toni Conceição recorda Fernando Gomes: «Um grande homem e um grande companheiro»

Presente no velório de Fernando Gomes, que decorre na manhã deste domingo na Igreja das Antas, no Porto, Toni Conceição, treinador e antigo jogador do FC Porto e Seleção Nacional, sublinhou a herança deixada pelo bibota."O Fernando Gomes deixa uma herança muito grande para todos aqueles que são amantes do futebol e de pessoas boas. Ele representava precisamente isso, um grande portista, um grande homem do futebol, um grande embaixador de Portugal ao nível desportivo e sobretudo uma boa pessoa. É isso que temos de lamentar, partiu tão cedo e vai deixar saudades", afirmou o técnico, de 60 anos, que foi companheiro de Seleção de Fernando Gomes."Lembro-me de um grande desportista, um goleador, que está marcado na história do futebol nacional por isso, mas sobretudo de um grande companheiro. Tive oportunidade de dividir o espaço com ele na Seleção Nacional. No FC Porto acabou por sair no ano em que entrei, de qualquer das formas, vai deixar muitas saudades a nível desportivo e a nível do ser humano que era, um grande companheiro. É um momento muito triste para quem gosta de futebol. Paz à sua alma", continuou, antes de finalizar: "Era um capitão na verdadeira aceção da palavra. Era um homem que defendia as cores do FC Porto como poucos o fizeram e acima de tudo tinha um enorme fair-play nos bons e nos maus momentos", rematou.