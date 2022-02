Toni Martínez após os dois golos marcados à Lazio: «Estou pronto para tudo»

Toni Martínez fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com a Lazio, da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, uma partida que o FC Porto disputa amanhã, às 17h45, em Roma."Sabemos que temos uma pequena vantagem, mas também sabemos a importância do jogo de amanhã. Entramos sempre para ganhar e vamos a Roma para ganhar o encontro.""É a minha segunda época cá, tive momentos de jogar mais, noutros menos... Mas o nosso trabalho é estarmos sempre disponíveis e darmos uma resposta quando temos as nossas oportunidades.""Não trabalhamos na sombra, aqui não há momentos para relaxar. Temos treinos muito fortes, temos de estar sempre no máximo. O mister dá sempre oportunidades, como aconteceu comigo contra a Lazio.""Estou pronto para tudo. Estou muito feliz pelos dois golos que marquei, mas também por terem ajudado a equipa, senão não teriam valido de nada. Agora é focar 100 por cento no jogo de amanhã, jogue quem jogar.""É um jogador que toda a gente sabe qual é a sua qualidade, mas um jogador não muda tudo. Sabemos qual é a nossa força."