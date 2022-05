Toni Martínez aborda estatuto de suplente e atira: «Acabo com boas sensações»

Apesar de ter terminado a época com 37 jogos realizados, Toni Martínez jogou apenas 1.015 minutos e foram mais as vezes em que saltou do banco do que aquelas em que atuou de início. Ainda assim, o balanço do espanhol é extremamente positivo, até porque a 2021/22 acabou com dois títulos conquistados."Estou feliz. Estive bem quando o treinador necessitou de mim e acabo esta época com boas sensações. Não posso deixar de pensar na próxima época, mas também é importante descansar e desfrutar da minha filha. Tem nove meses e passei pouco tempo com ela. São muitos jogos, muitas concentrações, viagens... É o momento de carregar baterias", afirmou Toni Martínez ao portal 'Fútbol Portugués desde España'."Sempre me falaram de uma forma incrível da final da Taça no Jamor, mas até agora, devido à pandemia, nunca tinha tido oportunidade de o ver com os meus próprios olhos. É realmente especial. Para mim foi bom somar minutos na final e ajudar a equipa a criar situações de golo. Estou muito contente.""É uma sorte poder viver estes momentos, lutar por títulos e poder desfrutar de uma atmosfera como a que desfrutámos no Jamor. Foi espectacular, porque mesmo jogando longe da nossa cidade, sentimo-nos como se estivéssemos a jogar em casa.""Sinto-me como em casa e estou muito agradecido. O Famalicão abriu-me as portas e deu-me oportunidade de chegar a esta liga, no FC Porto pude dar um salto de qualidade e chegar a um dos melhores clubes do mundo. É muito bom ganhar títulos, que as pessoas te conheçam e te situem no mapa. Assim como ter pessoas em Espanha a desfrutar do futebol português. Que continue assim.""É algo bom. Este ano tocou-me sair do banco, é que algo normal em equipas que lutem para ser campeãs. O desafio dos que ficam de fora é que se sintam importantes e que estejam prontos para entrar e somar. Foi o que se viu este ano, por exemplo no jogo da meia-final da Taça com o Sporting. Tive poucos minutos, mas há que entrar e dar o máximo. Independentemente de serem 5, 20 minutos ou de ser titular, como na Liga Europa frente à Lazio (con dois golos). Jogue quem jogar deve haver uma competitividade pondo a equipa sempre em primeiro lugar.""Faz a diferença, é claro. Digo sempre isso e é bem verdade. Luto por um lugar com o Evanilson e ele é um dos jogadores de que estou mais próximo. A minha filha e o seu filho nasceram no mesmo dia. Depende do treinador que joga, mas depende de nós, do nosso comportamento, conseguir o bem da equipa."