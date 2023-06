Toni Martínez aborda o futuro: «Nunca se sabe o que pode acontecer, mas tenho contrato até 2027...»

Toni Martínez é um nome sempre muito falado no mercado de transferências e o tema esteve em cima da mesa numa entrevista que o ponta-de-lança concedeu à rádio espanhola 'Cadena Cope'. O camisola 29 do FC Porto diz-se feliz no Dragão, mas admite que, no futebol, tudo é possível."Nunca se sabe o que pode acontecer, mas ter uma ligação ao clube até 2027, uma cláusula de rescisão muito alta e, sobretudo, sinto-me muito querido por todas as pessoas no clube, principalmente ao treinador, a quem também tenho de estar agradecido. Deu-me a oportunidade de ir ao clube e deu-me a oportunidade de renovar o contrato com o clube, que era a minha intenção desde o início", considerou o espanhol, de 25 anos, que continua a acalentar o sonho de ser internacional pela seleção do seu país."Há que ser paciente. Tudo chega a seu tempo. Já conheço o míster Luis de la Fuente, foi meu treinador nos sub-19. Estou no cenário perfeito e agora é jogar e ser importante. Uma coisa trará a outra. Vou começar a temporada com muita ambição, porque quero ser importante, quero jogar, quero continuar o trajeto desta temporada e quero alcançar esse objetivo, que para mim e para os meus é um sonho", frisou Toni Martínez.O ponta-de-lança falou ainda da dimensão do FC Porto. "Entramos diretos na Champions. É uma das vantagens de jogar num grande clube. Para mim, é um dos maiores do Mundo. Não o digo porque estou ali, mas porque vejo o clube todos os dias por dentro. É ganhar título, jogar num grande mundial e o prémio é jogar a Champions quase todos os anos", referiu.