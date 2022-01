Toni Martínez agrada à Fiorentina mas o valor pedido pelo FC Porto assusta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O interesse da Fiorentina em Toni Martínez não é novo , mas a imprensa italiana acrescentou alguns dados inéditos nas notícias sobre o assunto esta segunda-feira. De acordo com o jornal 'La Nazione', o FC Porto coloca nos 20 milhões de euros a fasquia mínima para início de conversa neste mês de janeiro. Um valor que assustou os italianos.Para lá de Toni Martínez, o emblema viola mantém debaixo de olho João Pedro (Cagliari) e Borja Mayoral (Roma cedido pelo Real Madrid). Duas soluções, aparentemente, mais em conta para a Fiorentina, que, nesta fase, está preocupada apenas em encontrar um substituto para Kokorin, mas que, num futuro próximo, já sabe que ficará sem o grande goleador da equipa: o sérvio Dusan Vlahovic, que não deve ficar para lá do verão em Florença.De recordar que Toni Martínez tem contrato com o FC Porto até 2025 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Esta época começou por ser titular, mas ultimamente perdeu bastante protagonismo. Leva 19 jogos e quatro golos em 2021/22.