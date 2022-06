Toni Martínez apontado ao Cádiz

O Cádiz está a preparar uma equipa que lhe permita ter uma época mais tranquila do que a transata na liga espanhola, e nesse sentido continua a insistir na chegada de Toni Martínez para reforçar o sector ofensivo. De acordo com a edição do ‘El Desmarque’, de Cádiz, o ponta-de-lança do FC Porto é a grande aposta para se juntar a Álvaro Negredo e Anthony Lozano, embora o dossiê seja complexo.Primeiro, porque o espanhol, de 24 anos, tem contrato com o FC Porto até 2025, e, para além disso, apesar do desejo de jogar com mais regularidade na próxima época, Toni Martínez pretende um clube com outros objetivos desportivos.