Toni Martínez: «Até ao final da época vão ser sempre finais»

Toni Martínez marcou o golo do triunfo do FC Porto em casa do Famalicão (1-2), na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. No reencontro com a antiga equipa, o avançado espanhol frisou que até final da temporada os dragões estarão sempre no limite.





Jogo de hoje:

"Foi um jogo difícil, viu-se o nível a que o Famalicão está a jogar. O jogo de casa também vai ser difícil. Também é um jogo diferente, jogar frente aos nossos adeptos. Foi importante ganhar cá. Já estamos focados para o jogo da Liga. Na Taça, queremos estar nesse dia bonito que é a final."

Jogo 'em casa':

"Óbvio que é bonito jogar em casa à frente da nossa gente. Mesmo fora parece que jogamos em casa. Adeptos sentem que não podemos errar e que temos seis finais pela frente."

Golos na Taça:

"Parece que tenho ligação grande com a Taça. São 7 golos este ano, creio. No fim, quer aproveitar as oportunidades. Sempre agradecido. Fiz um bom jogo. É aproveitar as oportunidades, seja na Taça, na Liga, na Champions, estou sempre disponível. Os colegas que costumam também entraram a dar tudo. É o conjunto que conta. No final vamos ser felizes e isso vai fazer a diferença."

Famalicão

"É a segunda casa cá, o clube que abriu as portas de Portugal. Criei ligação desde início. Vou estar sempre agradecido. É bom voltar a casa. Agradecer o apoio dos adeptos quando saí. Sempre fui profissional e estou feliz de passar cá e ser reconhecido.



Em declarações à RTP3:



"Disse que gostava de entrar e marcar e fico muito feliz pela oportunidade que o mister me deu. Agora todos os jogos são finais e temos de continuar no nosso caminho. O primeiro tempo foi todo nosso e melhorámos muito no segundo tempo. Queria aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns ao meu amigo Marcano. Ele não gosta muito de falar, mas merece os parabéns pelo grande golo que marcou."



Apuramento para a final:



"Nada está feito, temos de ser humildes, trabalhar mais 90 minutos. Vamos ter o nosso público, mas teremos de trabalhar sempre fortes. Tenho muito carinho por esta equipa do Famalicão, que joga bem e é muito bem orientada e não podemos facilitar. Até ao final da época vão ser sempre finais."