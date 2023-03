Toni Martínez bisa em goleada do FC Porto ao Arouca que terminou em confusão

Com as competições de clubes paradas para compromissos das seleções, Sérgio Conceição não quis deixar o seu grupo de trabalho sem ritmo e agendou para a manhã desta sexta-feira um jogo-treino frente ao Arouca. O ensaio decorreu no Olival, à porta fechada, e os dois clubes não divulgaram informações sobre o apronto, mas, segundo foi possível apurar, este terminou com um triunfo expressivo dos dragões por 4-0, com Toni Martínez em particular evidência e com confusão nos instantes finais, que levou a que o jogo terminasse mais cedo. Em causa esteve um desentendimento entre o avançado espanhol e Sema Velázquez, central do Arouca.De acordo com as informações recolhidas, o espanhol fez dois golos nos segundos 45 minutos, um deles após um penálti que o próprio conquistou, e viu outro tento anulado por fora-de-jogo, ficando, assim, perto de repetir o hat trick que havia assinado contra o mesmo Arouca em jogo a contar para a Taça de Portugal.Gabriel Veron fez também o gosto ao pé, apontando, na altura, o 1-0 que prevaleceria até ao intervalo, ficando o outro golo a cargo do médio Bernardo Folha.