Toni Martínez bisou e recebeu abraço de Pinto da Costa: «Ele é único»

Toni Martínez recebeu um sentido abraço de Pinto da Costa pouco antes de falar na ‘flash-interview’ da SIC. O avançado, que bisou na vitória caseira (2-1) do FC Porto frente à Lazio, comentou o especial momento.

"Além da vitória, estou muito feliz por ter ajudado a equipa e o abraço com o nosso presidente é algo especial. É mais um sinal de que ele está sempre está connosco, nas vitórias e nas derrotas e por isso é que é único", começou por dizer, analisando depois a 1.ª mão do playoff da Liga Europa.

"A Lazio começou muito bem o jogo, especialmente na saída de bola. Custou-nos acertar o primeiro momento de pressão, mas fomos de menos a mais durante o jogo e acabámos num momento bem alto. Foi muito importante o golo no fim da primeira parte, pois deu-nos mais força para conseguirmos o segundo golo", sublinhou.

"Tudo o que acontece no jogo é resultado do treino. Temos instruções para entrar na área para finalizar e foi isso que fiz. Quero é estar sempre pronto, com a minha força estar lá sempre na área para ajudar a equipa. É sempre bom ter colegas que puxam por nós e uns pelos outros. É sinal que a equipa está ao nível muito alto e isso só é bom para o FC Porto, pois temos Taremi, Evanilson e o Fábio Vieira, que também já jogou na frente", acrescentou o avançado espanhol.

"Temos condições de seguir em frente. Estamos em três competições e somos candidatos a ganhar as três. Vamos lutar por todas e podemos chegar lá", finalizou