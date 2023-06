Toni Martínez casou em Múrcia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Toni Martínez viveu, ontem, mais um dia especial, desta vez fora dos relvados. O espanhol, de 25 anos, casou com Cristina Kobzar, tendo a cerimónia decorrido na sua cidade-natal, Múrcia. Segue-se um natural período de lua de mel, sendo certo que o ponta-de-lança vai marcar presença no arranque dos trabalhos no Olival, na primeira semana de julho, às ordens de Sérgio Conceição.