Toni Martínez colocado como prioritário para o Hertha Berlim

Toni Martínez faz parte da lista de prioridades do Hertha Berlim para este mercado de verão, avança o jornal espanhol 'As'. Segundo a mesma notícia, os alemães querem construir um plantel para uma época tranquila, ao contrário da última em que quase desceram de divisão, e procuram um ponta-de-lança que garanta golos, tendo surgido o nome do dianteiro espanhol do FC Porto.Além do Hertha Berlim, o 'As' dá ainda conta do interesse de Espanyol, Cádiz, Sassuolo e Ajax em Toni Martínez, que referiu recentemente que espera mais protagonismo e minutos de jogo em 2022/23, depois de uma temporada na sombra de Taremi e Evanilson no campeão português.