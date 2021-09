Toni Martínez: «Cristiano Ronaldo? Talvez volte a Portugal quando tiver 45 anos»

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United continua na ordem do dia e até Toni Martínez foi confrontado com esse assunto no decurso da entrevista, até porque chegaram a circular rumores de um eventual regresso de CR7 a Portugal e ao Sporting.

“Ronaldo no Sporting foi mais desejo do que possibilidade de voltar, creio eu. Faz mais sentido que continue a jogar num clube como o Manchester United”, apontou o avançado dos dragões. “Talvez volte a Portugal quando tiver 45 anos, se continuar nesta forma pode jogar até lá”, atirou ainda Toni Martínez, com vários risos à mistura.