Toni Martínez: «Depois de roubar pontos na semana passada, era importante fazer o mesmo hoje»

Titular na frente do ataque do FC Porto, Toni Martínez foi um dos destaques da partida com o Santa Clara , ao sofrer dois penáltis - um deu golo, o outro foi falhado - e, após o encontro, enalteceu a importância de vencer para aproveitar o deslize do Benfica."Temos que continuar a fazer o nosso trabalho até à última jornada. Depois de roubar pontos na semana passada, era importante conseguir voltar a fazer o mesmo hoje. Agora são seis finais até ao final. Sentimos um pouco ansiedade do momento, mas trabalhámos muito e conseguimos levar o jogo para o nosso lado", começou por dizer, à SportTV.Apesar de ter ficado em branco, o espanhol não parece ter ficado incomodado. "Não importa quem marca. Isto é um trabalho de equipa. A mim compete-me ajudar. Seja a marcar, a sofrer faltas, ou a fazer assistências. Não importa como. O que importa é a bola entrar. É este o espírito de quem joga, de quem entra ou de quem fica na bancada."A fechar, um olhar à luta pelo título. "Acreditamos em tudo. Sabemos da qualidade do nosso rival, mas agora temos de continuar a fazer o nosso trabalho e no final faremos a contas."Posteriomente, ao Porto Canal, o avançado espanhol também analisou os factos desta noite e seguiu a mesma linha de raciocínio. "Uma vitória muito importante. Já não podemos errar. O início foi difícil, mas o penálti acabou por desbloquear e conseguimos pegar no jogo. Muito feliz pela vitória e por recuperar pontos ao líder. A nossa preparação não mudou [com o resultado do Benfica]. Queríamos os três pontos, sabemos que estão à nossa frente e o que podemos fazer é ganhar todos os jogos até final. O resultado foi mais um incentivo para entrar com tudo e conseguimos aquilo que era mais importante. O discurso foi sempre o mesmo, até quando estivemos em alguns momentos a 13 pontos: vamos lutar até ao fim. Agora estamos a quatro pontos e vamos fazer muita pressão para sermos felizes no final."