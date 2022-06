Toni Martínez destaca força dos adeptos do FC Porto: «Sentimos apoio onde quer que vamos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na apresentação oficial da 'pele' alternativa para 2022/23, o FC Porto lembrou as conquistas recentes com camisolas amarelas, como 2010/11, ano em que venceram tudo dentro e fora de portas ou, mais recentemente, 2019/20, a penúltima dobradinha, antes da festejada este ano. Toni Martínez serviu de modelo ao novo equipamento e destacou a importância de quem apoia em todo o lado. "Sentimos o apoio dos nossos adeptos onde quer que vamos. Sendo este um equipamento, maioritariamente, para os jogos fora de casa, é bom ver que a força deles está reconhecida no esforço para criar esta nova camisola", vincou.





Já Kenny McCallum, diretor da New Balance Football, disse que a camisola "reconhece a importância da união de todos".