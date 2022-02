Toni Martínez e João Mário: crónica de uma parceria anunciada

João Mário já 'sabia' que Toni Martínez ia marcar dois golos à Lazio na noite desta quinta-feira, só não antecipou é que seria ele a assistir o espanhol para ambos. A faceta de adivinho do lateral foi revelada pelo próprio e o ponta-de-lança confirmou."Por acaso tinha-lhe dito [a Toni Martínez] à tarde que ia marcar dois golos e a verdade é que aconteceu", referiu o defesa, em declarações ao Porto Canal, com o espanhol a ratificar pouco depois: "É verdade. Depois da palestra, quando soubemos qual seria a equipa inicial, o João disse-me que eu ia fazer dois golos. Depois de marcar veio dizer-me que tinha razão, mas que não me tinha dito que seria ele a fazer as assistências para os dois!"