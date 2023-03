Toni Martínez e o centenário pelo FC Porto: «Não posso esquecer o jogo com a Lazio»

Toni Martínez já recebeu a camisola alusiva aos 100 jogos que realizou pelo FC Porto, marca atingida em Chaves, na vitória por 3-1 do passado sábado."É muito gratificante fazer 100 jogos por este clube tão especial para mim. O FC Porto acolheu-me como se fosse a minha casa desde o primeiro dia e não esqueço todos os dias felizes que cá passei. Fiz 100 jogos num dia muito especial, porque contribuí com um golo e conseguimos uma vitória", salientou o atacante espanhol, garantido depois: "Foi muito especial, um dia que nunca irei esquecer."Mas há muitos outros duelos pelo FC Porto que permanecerão na sua memória. E Toni Martínez conseguiu destacar um específico. "Fico com todos os jogos que conseguimos títulos, mas acho que quando consigo pensar nesses 100 jogos, não posso esquecer o jogo com a Lazio, num dia em que consegui marcar dois golos na Liga Europa. Foi um dos dias mais especiais para mim, também pelo ambiente no Dragão, será sempre especial", rematou num vídeo publicado nas redes sociais do FC Porto.