Toni Martínez e o título na Luz: «É um sentimento único»

Toni Martínez faz parte da lista de novos campeões nacionais, ao serviço do FC Porto. O avançado espanhol, de 24 anos, deu uma entrevista à 'Marca' na qual falou desse momento, consumado com a vitória do último fim de semana, frente ao Benfica, no Estádio da Luz."É um objetivo cumprido, um sonho conseguido. Quando dei o passo de vir para Portugal, antes da pandemia, o meu objetivo era o de fazer o ano que fiz, acabar bem depois da pandemia para poder assinar por um grande, como todos queremos. Assim foi. Depois da pandemia tive uma boa fase e a sorte de o FC Porto se interessar por mim. Quando chegas a um clube grande, como este, é para ganhar títulos. São momentos únicos. Recordo-me do dia da vitória no Estádio da Luz, o estádio do Benfica. É um sentimento único. Ser campeão... são momentos inesquecíveis com os teus companheiros, com toda a gente, com os adeptos. É para os títulos que vivemos", vincou Toni Martínez.Prosseguindo com a garantia de que percebeu, "desde o primeiro dia", que no FC Porto não se pode perder ou empatar independentemente da prova que estiver a disputar, Toni Martínez falou ainda de Sérgio Conceição, o seu treinador que foi adversário em 2019/20, quando representou o Famalicão."Prefiro tê-lo como companheiro do que como adversário. A experiência dele como jogador ajuda-o muito a ler as situações. É um treinador muito inteligente, que sabe o que tem, e que sabe utilizar o melhor", elogiou o atacante, para terminar, depois, com o mesmo tema."(Sérgio Conceição) Tem uma boa gestão do balneário, dos minutos e isso é importante, num ano tão longo, com tantos jogos, que todos estejam a participar. Por exemplo, quando ninguém esperava que jogasse com a Lázio, joguei. O importante não é ter oportunidades, mas sim responder bem quando as recebes. Isso fez com que este ano tenha sido um êxito. Ganhámos a Liga, tivemos um bom desempenho na Champions, um bom desempenho na Liga Europa e agora queremos terminar com o troféu da Taça de Portugal", concluiu Toni Martínez.