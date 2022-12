Toni Martínez e os Dragões de Ouro: «Tenho os meus favoritos, mas...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Toni Martínez foi um dos jogadores do FC Porto ouvidos, na noite desta segunda-feira, à entrada do Dragão Arena, onde em breve começa a 35.ª gala Dragões de Ouro."São os primeiros Dragões de Ouro para muitos de nós. Infelizmente, por causa da pandemia, não temos tido o prazer de disfrutar disto, mas é muito bom ver toda a família junta, em casa, e só espero que seja noite muito especial para todos", desejou o espanhol.Sobre os 'dragonados', que ainda não são conhecidos, atirou: "Tenho os meus favoritos, mas sinceramente, como sei que vão ganhar alguns colegas meus, fico feliz por eles, por qualquer um, porque o importante é passarmos um bom tempo juntos", reiterou o avançado.Por fim, sobre a indumentária de gala, rematou: "Prefiro o equipamento de jogo, mas também é bom sair da rotina um bocadinho, temos um jogo muito próximo, mas estamos muito felizes de estar cá, de partilhar momentos com a família, que seja noite mágica".