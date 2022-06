Toni Martínez: «É preciso trabalhar com Sérgio Conceição pelo menos uma vez na vida»

Em entrevista à 'Marca', Toni Martínez mostra-se rendido a Sérgio Conceição, referindo que o treinador dos dragões "é um dos responsáveis" pela época da equipa, que conquistou a dobradinha."É alguém muito especial. É preciso trabalhar com Sérgio Conceição pelo menos uma vez na vida para sabermos onde está o nosso limite. É viver no limite e treinar no limite diariamente. É trabalhar em níveis que não sabias que podias alcançar, o teu nível de auto-exigência aumenta. Ele é um dos responsáveis pelo facto do FC Porto, depois de alguns anos difíceis, voltar a vencer e dar boas indicações nas competições europeias".Questionado sobre o importante golo que marcou nas 'meias' da Taça de Portugal frente ao Sporting, Toni Martínez garantiu que se sente "parte importante da dobradinha" dos dragões."Há uma exigência enorme. O treinador diz que todos somos importantes e assim tem sido. Exige que dês o teu melhor para estares pronto e empolgado sempre que tiveres a oportunidade de jogar, nem que seja durante cinco minutos. Contra o Sporting, por exemplo, entrei aos 87' e fiz o golo que nos colocou na final da Taça. Pessoalmente, senti-me muito confortável, e penso que contribuí todas as vezes que joguei. Sinto-me parte importante da dobradinha do FC Porto", concluiu o avançado espanhol.