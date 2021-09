Toni Martínez: «É um elogio que nos digam que podíamos ter conseguido algo mais»

Toni Martínez realçou a exibição do FC Porto frente a "uma grande equipa", após o empate com o Atlético Madrid. O avançado espanhol considerou que os azuis e brancos tiveram algum azar no lance do golo anulado a Taremi e que podiam ter conquistado a vitória em Madrid.





"Foi um jogo competitivo, jogámos contra uma grande equipa. Sabíamos que ia ser um jogo de trabalho, estou feliz pelos colegas e por quem entrou. É assim que vamos jogar nesta Liga dos Campeões", começou por referir."No final tive tempo de ver a jogada. É verdade que Mehdi cai e a bola toca na mão. A questão é se há penálti ou não antes desse acção. A jogada é rápida, o VAR não demorou muito tempo. Fica no ar… É uma jogada que depende da opinião do árbitro. Podia ser penálti ou não. Tivemos algum azar, mas no final a equipa trabalhou bem e podia ter ficado com os 3 pontos", frisou."É um elogio que nos digam que podíamos ter conseguido algo mais. Depois dessa jogada, do trabalho da equipa, ficámos com a sensação que podíamos ter tido 3 pontos", destacou."Hoje viu-se no campo que podemos jogar com qualquer equipa do Mundo. Mostrámos ambição e garra que caracteriza a nossa equipa e identidade. Foi um jogo muito competitivo contra uma grande equipa e sabemos que o próximos jogos serão assim. Temos duas grandes equipas no grupo. Hoje viu-se que estamos à altura de todos eles", concluiu.