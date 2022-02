Toni Martínez eleito jogador da semana na Liga Europa

Toni Martínez foi eleito jogador da semana da Liga Europa, depois de ter bisado no triunfo do FC Porto, por 2-1 , sobre a Lazio.O avançado recolheu a preferência dos internautas no site da UEFA, superando a concorrência de Morelos (Rangers), Djimsiti (Atalanta) e Guido Rodríguez (Bétis), que também estava a votação neste prémio individual.De resto, Toni Martínez atingiu, nessa partida da Liga Europa, o golo número 14 com a camisola do FC Porto, tantos quantos os que tinha apontado pelo Famalicão antes de se transferir para o Dragão, no verão de 2020.Pelos minhotos, precisou de 40 jogos para atingir essa marca goleadora, enquanto que nos portuenses só o fez ao jogo 50. No entanto, no que toca a minutos foi mais rápido a chegar aos 14 golos pelo FC Porto: foram 1.711 minutos contra os 2.691 que precisou no Famalicão.