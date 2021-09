Toni Martínez eleito o melhor avançado de agosto na Liga Bwin: «Que seja o 1.º de muitos prémios»

Toni Martínez foi eleito Burger King Avançado do Mês da Liga Portugal Bwin, tendo recebido um total de 29% dos votos dos técnicos da competição. O espanhol do FC Porto apontou três golos em quatro jogos e é o primeiro jogador a receber o troféu depois de ter sido anunciada uma parceria entre a Liga Portugal e o Burger King.





Toni Martínez rima com ! (E com o Prémio Burger King ¸ ^ #LigaPortugalbwin também )



O atleta dos dragões recebe a distinção após reunir a maioria dos votos ? dos treinadores! #LigaPortugal #criatalento #createstalent pic.twitter.com/Q9YaofQooA — Liga Portugal (@ligaportugal) September 17, 2021

"Estou muito feliz por receber este prémio. Quero agradecer principalmente à minha equipa, ao corpo técnico e a todos os adeptos que me apoiaram. Espero que este prémio seja o primeiro de muitos esta época", disse.O avançado superou a concorrência de Ricardo Horta (9%), do Sp. Braga, e de Chiquinho (8%), do Estoril.