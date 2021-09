Toni Martínez elogia 'miúdos': «Têm muito para aprender mas têm uma qualidade brutal»

Os craques ‘made in Olival’ não passam despercebidos à imprensa espanhola e Toni Martínez foi questionado sobre os vários jovens que têm saído das escolas de formação do FC Porto, com especial destaque para Fábio Vieira e Francisco Conceição. O ponta-de-lança concordou e lançou ainda mais dois nomes para a discussão.

"Temos uma equipa muito competitiva, com jovens de grande qualidade. Não podemos deixar de falar do Vitinha e do João Mário, que começaram fortes esta época e já são uma realidade na primeira equipa, somando vários minutos. Pouco a pouco estão a ganhar protagonismo. Têm muito para aprender mas têm uma qualidade brutal", atirou Toni Martínez, que também não se escondeu na hora de falar sobre um dos temas mais quentes do último defeso azul e branco: Tecatito Corona.

"É importante que Corona tenha ficado connosco. Sabemos como são as coisas na janela de transferências, fala-se muito e os jogadores por vezes saem afetados. O mercado já fechou e ainda bem, quem ficou está a 100 por cento", assegurou o espanhol, que vê no grupo às ordens de Sérgio Conceição opções variadas para dar boa resposta em todas as competições que há para disputar: "Não falta qualidade, temos um plantel para dar que falar esta época."