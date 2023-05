Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Toni Martínez está pronto Espanhol tem via aberta para o onze, depois do episódio inusitado no dérbi da Invicta





INSPIRADO. Já apontou seis golos nesta edição da Taça

• Foto: tony dias / movephoto