Toni Martínez fala de Sérgio Conceição: «A pressão é inegociável com este treinador»

Na hora de falar das suas virtudes, em entrevista à 'Marca', Toni Martínez acabou por destacar aquela que lhe foi incutida por Sérgio Conceição no FC Porto."A pressão é inegociável com este treinador. É uma virtude que tens de ter. Com este treinador ou pressionas, ou pressionas. Isso ajuda-nos muito. Tenho alguns companheiros que quando saem daqui para outros clubes lhes perguntam porque correm tanto. É algo do Sérgio Conceição e é bom, porque é algo que já fazemos inconscientemente", contou o atacante espanhol, acrescentando: "O Marega é um bom espelho para o qual posso olhar na hora de fazer esse trabalho."Sobre Luis Díaz, que saiu em janeiro para o Liverpool e conseguiu integrar-se rapidamente e jogar com frequência numa das melhores equipas do Mundo, Toni Martínez não mostrou dúvidas. "Vai ser um dos melhores jogadores do Mundo", sentenciou.