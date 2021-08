Toni Martínez: «Felizmente hoje estava aquele centímetro mais atrás»

Toni Martínez foi a figura do triunfo do FC Porto em Famalicão, ao apontar os dois golos dos dragões. No final da partida, mais do que o bis frente à antiga equipa, o avançado sublinhou a importância dos três pontos conquistados.





"Fiquei muito feliz por voltar a casa e jogar contra a equipa que me abriu as portas em Portugal. Estou no FC Porto pelo trabalho que fiz no Famalicão e fico muito agradecido por isso. O trabalho de um avançado é fazer golos e fiz o meu trabalho. Felizmente conseguimos os três pontos, a sofrer mais do que estávamos à espera, mas o importante era somar mais uma vitória e pensar na próxima jornada", referiu, na flash-interview, à SortTV."No segundo tempo não conseguimos ‘matar’ o jogo como devíamos. Entrámos pior do que no primeiro tempo e esta é a prova que se facilitas um pouco as outras equipas aproveitam e os jogos ficam mais difíceis do que estávamos à espera. Todas as equipas estão a reforçar-se muito bem e têm jogadores de muita qualidade. O Famalicão mostrou isso no segundo tempo e sofremos muito. Com isto do VAR sofremos ainda mais. Mesmo quando marcámos o golos e festejamos ficamos sempre à espera, pois naquele minuto tudo pode mudar. Felizmente hoje estava aquele centímetro mais atrás.""Isto é o FC Porto e vamos ter sempre uma concorrência muito forte. Temos de lutar todos os dias. Estou feliz por estar a ter mais minutos de jogo e que isso me têm permitido marcar mais golos e tenho de continuar a trabalhar para a equipa e fazer os golos que assim ajuda-nos a ter mais pontos."