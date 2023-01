Toni Martínez fez o primeiro hat trick da carreira: «Nunca esquecerei este dia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Toni Martínez foi a figura do FC Porto-Arouca (4-0). O avançado saltou do banco para a segunda parte e apontou um hat trick, sendo assim decisivo para a passagem dos dragões aos quartos de final da Taça de Portugal.





"Demonstrámos hoje a importância de todos os jogadores, de quem começa e de quem entra depois. Temos de dar sempre o máximo. Estou feliz por passarmos à próxima ronda e por ter conseguido ajudar à passagem e estou muito feliz por isso. Não podemos ficar por aqui e temos de continuar a trabalhar. O meu trabalho é entrar e fazer aquilo que fiz hoje, ajudar a equipa, com trabalho e se possível com golos. Trabalho é a chave para o sucesso", disse o espanhol à RTP3, admitindo que vai levar a bola de jogo para casa: "Sim. É o primeiro hat trick, é sempre especial e espero continuar assim."

À Sport TV, voltou a admitir a importância deste feito: "Vai ser um dia que nunca vou esquecer. Foi muito importante para mim, num jogo que não foi fácil. Entramos sempre em campo para dar o máximo, sejam 5 ou 45 minutos. Estamos muito felizes pelo trabalho que fizemos. Era um jogo importante para nós, porque queremos continuar vivos em todas as competições. Todos os jogadores são importantes, quem joga e quem fica de fora. Todas as competições são importantes. Ao fim de tudo, queremos o troféu no museu e temos de ganhar todos os jogos até ao final."