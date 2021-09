Toni Martínez ficou preocupado com adepto do Sporting e árbitro assistente relata "enorme atitude"

André Campos, um dos árbitros auxiliares do Sporting-FC Porto (1-1), elogiou a atitude de Toni Martínez no clássico. Mais concretamente, a preocupação manifestada pelo avançado portista com o adepto leonino que caiu da bancada de Alvalade logo após o golo de Nuno Santos.





"Passados um minuto ou dois, após o golo do Sporting, reparei que os jogadores do Porto (que já estavam a aquecer atrás de mim...) se pegaram numa discussão acesa com alguém, junto à linha de baliza. Julguei que tivesse acontecido o que é mais 'normal' nestes momentos: uma boca 'foleira' ou que alguém tivesse atirado alguma coisa. Assim que o jogo parou, dirigi-me para lá, na tentativa de os acalmar (o que até fez com que o reinício demorasse um pouco mais...) e percebi que eles estavam furiosos com um fotógrafo atrás dos painéis publicitários. Sem perceber bem o motivo, lá os consegui demover e foi nesse momento que o Toni Martínez (claramente o mais furioso e impetuoso...) me disse: 'Caiu um adepto lá de cima e ele está a tirar fotografias ao rapaz!!!'. Foi nessa altura que olhei de soslaio para a bancada vazia e vi as equipas médicas a chegar (eu nem tinha dado por nada...). Um adepto que não é da equipa dele. Num estádio que não é da equipa dele. Num país que não é o dele. Que enorme atitude! Por ter sido 'invisível' e por me ter tocado particularmente, fica aqui a partilha 'arriscada'", contou André Campos através do Facebook.Publicação essa que mereceu destaque e elogios de Duarte Gomes, ex-árbitro português: "Esta não foi uma partilha arriscada, porque não vivemos no tempo da rolha e, sobretudo, porque nunca é demais partilhar histórias de altruísmo, respeito e fairplay. Isto sim, é o que as pessoas precisam saber e ouvir 2, 10, 100 vezes seguidas. É muito mais do que um jogo de futebol. Parabéns a quem a partilhou, ao Toni Martínez e votos de melhoras para o adepto do Sporting".