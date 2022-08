Toni Martínez: «Fiz golos a minha vida toda e acho que poderei continuar a fazê-los»

Prontos pra a volta a casa

Toni Martínez partilhou, esta sexta-feira, nas redes sociais um vídeo de lançamento de nova edição do campeonato, que para o FC Porto arranca este sábado, frente ao Marítimo, e mostrou-se confiante nas suas qualidades."Fiz golos a minha vida toda. Acho que poderei continuar a fazê-los e a demonstrar que tenho o nível para isso", afirmou o atacante espanhol, ele que chegou a pensar em deixar o FC Porto, atraído por uma sondagem do Augsburgo, mas foi, depois, convencido por Sérgio Conceição a permanecer."O meu objetivo é poder deixar a minha marca. Não sei jogar a 70, 80 ou 90 por cento. Sempre que jogo dou o máximo", assegurou ainda Toni Martínez.Por cima da imagem de uma roda de final de jogo do FC Porto, o atacante também falou da época passada. "É a definição do que se passou, fomos a melhor equipa do país. Tínhamos muito claro que queríamos voltar a ser campeões. Vivemos de títulos e conquistá-los é a melhor sensação do Mundo", acrescentou.Destacando a união entre a equipa e os adeptos, Toni Martínez recordou ainda o golo ao Sporting com que ajudou o FC Porto a apurar-se para a final da Taça de Portugal. "Entrei aos 80 minutos e tive a sorte de resolver o jogo e levar a equipa a final da Taça. Ouvir o nosso estádio, a nossa gente a cantar o meu nome... Foi também um momento de libertação, mostrei que estou cá e porque ganhei essa oportunidade", rematou.