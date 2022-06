Toni Martínez já estará em conversações com o Ajax

Toni Martínez continua a ser um nome em foco no mercado de transferências. De acordo com as informações avançadas pela Sky Sports alemão, o ponta-de-lança espanhol é alvo do Ajax e do Hertha Berlin, sendo que já haverá mesmo conversas entre o jogador e o campeão holandês.Com Haller de saída para o Borussia Dortmund, o emblema de Amesterdão vê em Toni Martínez um substituto ideal para o ponta-de-lança francês que tantos golos marcou nas últimas épocas. A primeira abordagem já terá sido feita, mas sem qualquer proposta formal efetuada até ao momento.Atento ao processo está também o Hertha Berlin, conforme já foi adiantado nos últimos dias, ainda que também aqui o interesse não tenha passado ao papel. De resto, Toni Martínez tem sido igualmente associado a clubes do seu país natal, com Espanyol, Rayo Vallecano e Cádiz à cabeça. Jorge Cordero, diretor desportivo do Cádiz, chegou a confirmar o interesse. "O Toni Martínez é mais uma opção, é um bom jogador, um dos muitos que vimos", referiu recentemente.