Toni Martínez leva Mariana, adepta do FC Porto com neurofibromatose, ao jogo com o Monaco

A semana de sonho que Mariana, a adepta do FC Porto com neurofibromatose, está a viver ainda não acabou. Depois de conhecer o plantel e Sérgio Conceição, a jovem vai estar também no jogo de apresentação, frente ao Monaco, para o qual foi convidada por Toni Martínez.O avançado espanhol ficou sensibilizado com a história da pequena Mariana e, por essa razão, decidiu levá-la à partida que se realiza no Dragão, este sábado. No entanto, o gesto do dianteiro foi mais longe, uma vez que este tratou também de toda a logística adjacente, incluindo um transporte especial.