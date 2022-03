Toni Martínez na mira da seleção da Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sonho de Toni Martínez representar a seleção de Espanha pode estar mais próximo de se realizar do que nunca. Segundo noticiou o ‘As’, o ponta-de-lança é seguido de perto pelo selecionador Luis Enrique e pela restante equipa técnica.

A o que tudo indica, o treinador quer aproveitar os amigáveis frente a Albânia, em Barcelona, e Islândia, na Corunha, a 26 e 29 de março, respetivamente, para experimentar novos jogadores no contexto de seleção e, face às recentes boas exibições que tem assinado, com especial destaque para os duelos com a Lazio, Toni Martínez é um dos candidatos a estar na lista de convocados.

O atacante, recorde-se, é internacional espanhol nas categorias de sub-17, sub-18 e sub-19 e esteve pré-convocado para a última edição dos Jogos Olímpicos. Agora pode estar para breve a estreia entre os grandes, um sonho que Toni já revelou ter desde criança.