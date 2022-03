Toni Martínez na mira de Luis Enrique para a seleção de Espanha

O bis de Toni Martínez à Lazio, na Liga Europa, deu grande projeção mediática ao atacante do FC Porto. Voltou a ser titular em Roma, numa exibição positiva embora menos eficaz. No clássico contra o Sporting, saltou do banco para agitar o ataque e andou perto do golo. Faltou-lhe tempo para isso, mas pouco depois já era notícia no seu país natal como forte candidato a uma primeira chamada à seleção de Espanha.De acordo com o diário desportivo 'AS', Toni Martínez é seguido de perto pelo selecionador Luis Enrique e pela restante equipa técnica. Ainda segundo a mesma fonte, o treinador quer aproveitar os amigáveis frente a Albânia, em Barcelona, e Islândia, na Corunha, a 26 e 29 de março respetivamente, para experimentar novos jogadores no contexto de seleção e, face às recentes boas exibições que tem assinado, Toni Martínez é um dos candidatos a estar na lista de convocados.Toni Martínez, recorde-se, é internacional espanhol nas categorias de sub-17, sub-18 e sub-19 e esteve pré-convocado para a última edição dos Jogos Olímpicos. Agora, parece estar preste a viver o sonho da estreia na La Roja.